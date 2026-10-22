Arnavutluk Meclisi, Kuzey Makedonya ile sınır kapılarında ortak kontrol uygulamasını öngören anlaşmanın da aralarında bulunduğu gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. İki ülke arasındaki sınır geçişlerine ilişkin anlaşma, oturum sırasında kabul edildi.

SANDALYELERİ MASANIN ÜZERİNE YERLEŞTİRDİLER

Ancak muhalefet milletvekilleri, 13 Ekim'de başlayan ve halen devam eden öğrenci gösterilerinin de mecliste ele alınmasını talep etti. Bu talebin karşılık bulmaması üzerine muhalif vekiller, oturumun ilerlemesini engellemek için sandalyelerini masaların üzerine yerleştirdi.

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA YUMRUKLAŞMA YAŞANDI

Mecliste tansiyonun yükselmesiyle muhalefet milletvekilleri ile iktidardaki Sosyalist Parti üyeleri arasında karşılıklı yumruklaşmalar ve arbede yaşandı.

Olayların ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi, kalan gündem maddelerinin tartışılmadan oylanmasına karar verdi.

ÖĞRENCİLER PROTESTOLARINI SÜRDÜRECEK

Arnavutluk'ta eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan öğrenci protestoları devam ediyor. Daha önce şiddet olaylarının da yaşandığı gösterilerde öğrenciler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.