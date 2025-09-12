Saat 08.00 sıralarında, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi’nde sürücü Aydın A., kızı Elvin A. ile birlikte servis yapmak için öğrenci servisi minibüsüyle evinden yola çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ATE AÇILDI

Bu sırada ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

SERVİS SÜRÜCÜSÜ VE KIZI YARALANDI

Aydın A. saçmalarla sol kolundan, kızı Elvin A. ise yerden seken bir cisimle sol ayağından sıyrık şeklinde hafif yaralandı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.