2024-2025 eğitim öğretim dönemi bitti, yaz okulları için okullarda programlar hazırlanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaz okulları ise birer birer dini derneklere devrediliyor. Hayrat Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA ve son olarak da HÜDA PAR ile bağlantılı Peygamber Sevdalıları Vakfı, yaz okulu açıyor.

MEB’e bağlı okullarda verilecek dersler, Kuran, Osmanlıca olacak. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yaz okulunun adı ise “Muhabbbet Okulu’’ oldu. İlim Yayma Cemiyeti ise yaz okullarında Kuran, ibadet, edab ve İslam Kültür-Medeniyeti dersleri verecek.

Tüm Öğretmenler Birliği (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek dini ağırlıklı yaz okullarına tepki gösterdi ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Son yıllarda, yaz okulları kapsamında dernek ve vakıf görünümlü tarikat ile cemaat yapılanmalarının MEB üzerindeki etkisi giderek artıyor. İktidara yakın vakıf ve derneklerin düzenlediği yaz okulları, laik ve bilimsel ilkelerden uzak bir anlayışla faaliyet gösteriyor. Bu programlar adeta mürit devşirme aracı olarak kullanılıyor. Eğitim-öğretim, bir kamu hizmeti olmaktan çıkıyor.”