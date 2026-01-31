Olay, Işıkkent Mahallesi'nde eğitim veren Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda meydana geldi. Kanal 32'nin haberine göre, Okul yönetiminin hem kız hem de erkek öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirdiğini öğrenen veliler, okula giderek durumu yerinde inceledi.

VELİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tuvaletlerdeki kameraları cep telefonlarıyla kayıt altına alan ve "özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini" belirten veliler, vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İL MİLLİ EĞİTİM AÇIKLAMA YAPTI

Olayın sosyal medyada ve yerel basında büyük yankı uyandırmasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce hassasiyetle takip edilmektedir."