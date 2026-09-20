Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi, başarılı üniversite öğrencilerine yapılacak nakdi desteğin duyurulması için 50 bin TL bedelle doğrudan temin yöntemiyle ihale gerçekleştirdi. 16 Eylül’de yapılan “Başarılı Üniversite Öğrencilerine Verilecek Nakdi Desteğin Duyurulması İşi” adlı iş, Mahmut Özkılıç’a verildi.

“BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYORUM”

Şahinbey Belediyesi YENİ Parti Meclis Üyesi Hasan Şencan, ihaleye tepki gösterdi. Yıllardır kamu ihalelerini takip ettiğini belirten Şencan, “İnanın, böylesini ilk kez görüyorum” dedi.

Şencan, öğrencilerin eğitim masrafları ve ailelerin geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, yardımın duyurulması için 50 bin TL kamu kaynağı kullanılmasını eleştirdi.

“YARDIMIN REKLAMINA DA PARA HARCANIYOR”

Şencan, belediyenin öğrencilere yönelik desteğinin duyurusu için ayrıca kamu bütçesinden harcama yapılmasını şu sözlerle eleştirdi:

“Artık mesele sadece yardım yapmak değil. Yardımın reklamını yapmak için de kamu bütçesinden para harcanıyor.”

Şencan, kamu kaynaklarının reklam ve algı çalışmaları yerine öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini savunarak, “Yardım mı yapılıyor, yoksa yardım üzerinden reklam mı yapılıyor?” diye sordu.