Cengiz KARAGÖZ

Menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen şirketler, kamudan ihale almayı sürdürüyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin 7 Mayıs’ta 4 aylık yemek alım işi ihalesi, teklif veren üç şirket arasından Menzil’e yakın olan TAC Medikal şirketine gitti.

MİRAS KAVGASI

Pazarlık usulüyle yapılan ihalede sadece TAC Medical’in teklifi geçerli sayıldı ve 44 milyon 878 bin bedelle sonuçlandı. Şirketin sahibi Kamil Biçici’nin adı, Menzil içindeki miras ve tapu krizinde de geçmişti. Biçici’nin, Batman’da cemaat üyelerinin bağışlarıyla yapıldığı belirtilen bir külliyenin tapu devri sürecinde yapıyı ‘miras’ olarak değerlendirdiği öne sürülmüştü. Şirket bugüne kadar 78 kamu ihalesine imza atarken toplam sözleşme bedeli ise 481 milyon 231 bin TL oldu.