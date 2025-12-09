Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de yaptırılan 5 bloklu kız yurdunun, içinde mezar bulunan mağara üzerine inşa edildiği ortaya çıktı. Yurt inşaatı sırasında vinç operatörü mağara girişini buldu ve ‘Burada mezar var’ diye video çekti. Ancak inşaatı yapan firma, mağara girişine beton dökerek kapattı. İnşaatta taşeronluk yapan Burhan Savtekin isimli iş insanı, Muğla Valisi, AKP milletvekilleri başta olmak üzere il müdürlerine video ve fotoğrafları göndererek, “Burası öğrencilere mezar olmasın” diye şikayetçi oldu. Ancak kimse ilgilenmedi.

Mağara betonla kapatılıp üstüne duvar inşa edildi.

‘GEREK YOK’ DEDİLER

SÖZCÜ’nün ulaştığı inşaat videosunda, vinç operatörü kazı yaparken büyük bir delik buldu. 15 metre kadar aşağı inince operatör “Mezar var burada, müzeye haber verelim” diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra inşaatı yapan Özgün Kavaklı İnşaat firmasının proje müdürü “Gerek yok” diyerek mağaraya inen personeli çıkardı. Mağara girişi beton blokla kapatıldı. Mağaranın nereye kadar uzandığı bilinmiyor ancak beton dökülen bölümün üzerine yurdun çevre duvarı inşa edildi.

ÖRTBAS ETTİLER

B Blok’ta mekanik tesisat işlerini yapan taşeron Burhan Savtekin, “İnşatın yetkilileri o çukuru gördü. Üzeri hafif dolgu yapılarak örtbas ediliyor. Binalar çökerse birçok kişiye mezar olur. Şu anda öğrenciler binalara yerleştiriliyor, hepimizin evladı var” dedi.