Olay, 23 Eylül 2026 günü saat 12.45 sıralarında Hüseyin Artunç Lisesi Pansiyonu yemekhanesinde meydana geldi. Asansörde yaşanan kazanın ardından bölgeye emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 15 yaşındaki öğrenci, Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrenci, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Öğrencinin sağlık durumunun ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bingöl Valiliği, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatıldığını açıkladı.