İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor” adlı proje başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 28 Nisan günü kitapları okuyanları, çoktan seçmeli 50 soru sorup 90 dakikalık sınava alacak. İlk bakışta kitap okunmasını teşvik gibi görünen bu yarışmada, ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

YENİ ŞAFAK EKİBİ

İstanbul’daki tüm ilçelerde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı yarışma için Milli Eğitim’in yaptığı binlerce kitaptan oluşan, “Tavsiye Kitap” listesi yayıncılık sektörünü karıştırdı. “Yeni Şafak Grubu”, “Anadolu Mektebi Grubu” ve “Ötüken Neşriyat Grubu” gibi iktidara yakın yayınevleri grupları oluşturulduğu görüldü.

MİT BAŞKANI ÖNERİLDİ

Öğrencilerden okunması istenilen kitaplar arasında; AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi İslami kesimden önde gelen birçok ismin kitaplarına öncelik verildi. Dünya klasikleri arasında yer alan kitaplar tavsiye edilse de yayınevinin siyasi görüşüne göre kitap alımı yapıldı.

KÜÇÜK PRENS’İ KAPTILAR!

Yayıncılık sektöründe; Küçük Prens adlı kitabın en niteliklisi, Cemal Süreya ve Tomris Uyar’ın çevirisini yaptığı ve Can Yayınları’nın bastığı olmasına rağmen MEB, bu kitabı Ahmet Kabaklı’nın kurduğu Türk Edebiyatı Vakfı’ndan almayı seçti. Bu vakıftan 170 bin 975 adet kitap alındı.

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605 bin kitap denetlenmeden okul kütüphanelerine girdi

71 milyon 133 bin TL’lik kitap ihalesini İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yaptı. Yarışma için satın alınan 605 bin kitap, Talim Terbiye Kurulu denetimi olmadan, okul kütüphanelerine gönderildi.

Hesaplı işler peşinde

İşte tavsiye edilenler!

Yeni Şafak Ekibi adı altında çok sayıda yazar ve kitabı listeye alındı. İHL kökenli Fatma Çağdaş Börekçi’nin, Nesil Yayıncılık’ın basılan ‘Hesaplı işler Peşinde’, ‘Çakma Öğrenci’ gibi eserlerinden binlerce satın alındı.

DÜNYA İMTİHAN YERİYMİŞ

Çocuk kitapları yazarı, pedagog Gülşen Ünüvar’ın kitapları da listede. Makalesinde, “Defalarca yenilsen, sayısız kere kaybetsen de üzülme. Dünya bir imtihan yeri…” diye tavsiye vermişti. Mustafa Kutlu’nun aşk ilişkileri ve kardeşliği anlattığı “Yıldız Tozu” kitabı ilkokul çocuklarına önerildi. Dergah Yayınları’ndan çıkan ‘Nur’ adlı kitabı da listede. Kitabın ana kahramanı Nur adlı genç kadının, tekkelerin kapatılmasının yarattığı boşlukla düştüğü iç sıkıntı anlatılıyor. Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Taha Kılınç’ın kitapları da listede. Erdoğan’la ilgili, “Askerin siyasete ve dini alana müdahalesinin önlenmesi ve Türkiye’nin sivilleşmesi bile, başlı başına bir hayranlık sebebi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan şahsını fersah fersah aşan bir misyonla Müslümanların kendi serüvenlerini seyrettiği bir aynadır”demişti.

CENNET MÜJDECİSİ

Hilal Kara: İlahiyat mezunu. Dini kitapları var. “Peygamber Efendimiz, Hanım Sahabiler, Çocuk Sahabiler, Ashab-ı Suffe, Çocuklar İçin Cennetle Müjdelenen Sahabeler, Peygamberimizin Yiğit Arkadaşı Sa’d Bin Ebi Vakkas” kitapları önerildi.

Mevlana İdris: Diriliş, Dergah gibi dergilerde yazdı. İslamcı kimliğiyle tanınan VakVak Yayınları’ndan çıkan Korku Dükkanı, Sufi ve Pufi gibi kitapları satın alındı. Hayvanlar İş Başında adlı 12 kitaplık, Arapça harplerle basılı Osmanlıca masal serisinden de binlerce adet alındı. İdris ayrıca İslamcı Yazar Nuri Pakdil belgeselinde metin yazarı. Pakdil bir röportajında, “Türkiye’nin genel siyasi konjonktüründe sadece AK Parti’nin savunulması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de 1923’ten sonraki döneminin en iyi muhalif temsilciliğini Ak Parti yaptı” demişti.

Nurettin Topçu: Nakşibendi tarikatından. 2017’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü aldı. İslam ve İnsan, Yarınki Türkiye, Ahlak Nizamı, Türkiye’nin Maarif Davası gibi kitapları önerildi. Türkiye’nin Maarif Davası kitabında, “Bizde vaktiyle medrese, milli mektepti” diyerek, cumhuriyetle birlikte milli bağların koptuğunu ve eğitimin enkaz haline geldiğini anlatıp, Kuran referanslı eğitim istedi.

Yarışma için 28 Nisan’da sınav yapılacak. Dereceye girenler, 5 Mayıs’ta İstanbul Valisi Davut Gül imzalı belge ve Cumhuriyet altını verilecek.

“Kitap seçimi ve listeler tarafsız oluşturulmadı”

Türkiye Yayıncılar Birliği: “İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor’ projesiyle ilgili 605 bin kitap aldı. Kitaplar seçilirken tarafsız, bilimsel ve siyasetten uzak hareket edilmedi. Listelerin oluşturulması ve kitap alım süreci sağlıklı yürütülmedi. Öğrencilerin yaşına uygun seçimler yapılmadı. Yayıncılar ve eğitimcilerle hareket edilmedi. Edebiyatımızın klasikleri kitaplarla çağdaş, yerli ve uluslararası edebiyat örnekleri de listelere dahil edilip, şeffaflıkla toplumla paylaşılmalıdır.”

Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan Pamuk da listede yok.

Atatürkçü yazarlara veto

MEB’İN tavsiye ettiği kitaplar arasında Kuvayi Milliye Destanı’nı yazan Şair Nazım Hikmet başta olmak üzere, Türk Edebiyatı’nın çınarları Can Yücel, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Ahmet Arif, Kemal Tahir, Sabahattin Ali, Muzaffer İzgü gibi çok sayıda ismin tek bir kitabı dahi satın alınmadığı gibi okul kitaplıklarına da sokulmadı.

AKP GRUP BAŞKAN VEKİLİ’NİN KİTAPLARI DA OKUTULACAK

Bahadır Yenişehirlioğlu: AKP Grup Başkan Vekili ve AKP Manisa Milletvekili. Son Hasad, Antikacı, Derviş, Aşk Çölü, Beyaz Usta, Siyah Çırak adlı eserleri Yeni Şafak kontenjanından, öğrencilere okutulmak üzere satın alınıp, okullara gönderildi. Sosyal medya hesabından Yenişehirlioğlu önceki gün boykotla ilgili, “CHP’nin asıl hedefi boykot değil milli zarar” diyerek esnafı gezdi.

ENSAR BAŞKANI ÖNERİLDİ

Kamil Çakır: Türk Dili ve Edebiyatı Derneği eski Başkanı. İHL ve ilahiyat mezunu. Ensar Vakfı Küçükçekmece İlçe Başkanı’ydı. Geçen yıl öldü. Şehir Şehir Yar, Adınla Başlar Her Şey, Kristal Kelebekler, Medeniyetimizin Mimarları kitapları Anadolu Mektebi Grubu kapsamında alındı.

MİT BAŞKANI DA LİSTEDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllarca baş danışmanlığını yapan MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, Ben Öteki ve Ötesi, Barbar Modern Medeni, Akıl ve Erdem adlı kitapları da satın alınıp, okullara gönderildi.

NOT DEFTERİ

- Türkiye’de yaşayan her 10 bin kişiden sadece 1’i kitap okuyor.

- MEB, öğrencilere ders dışında yılda 2 kitap okuma şartı getirdi.

- Okuduğunu anlamada Türkler, 37 OECD ülkesi içinde 30. oldu.