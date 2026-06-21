Norveç, teknoloji ve eğitim arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla okullarda yapay zeka kullanımına yönelik radikal kararlar alıyor. Öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaşabileceği olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefleyen ülke, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yapay zeka araçlarına katı kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

YENİ EĞİTİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Norveç hükümeti, eğitim sistemini teknolojinin olası negatif etkilerinden korumak için harekete geçti. Alınan yeni kararlar doğrultusunda, okullardaki yapay zeka kullanımı belirli kurallar çerçevesinde sınırlandırılacak. Ağustos ayının sonunda başlayacak olan yeni okul dönemiyle birlikte devreye girecek bu sistem, öğrencilerin teknolojiyle olan ilişkisini baştan şekillendirmeyi amaçlıyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KADEMELİ KISITLAMA

Yeni düzenleme, öğrencilerin yaşlarına göre farklı kurallar içeriyor. Bu kapsamda 6 ile 13 yaş arasındaki çocukların okul sınırları içerisinde yapay zeka sistemlerini kullanması tamamen yasaklanıyor. 14 ile 16 yaş aralığındaki öğrenciler ise bu modern teknolojilerden yalnızca bir öğretmenin doğrudan gözetimi altında faydalanabilecek. 17 yaş ve üzerindeki lise düzeyindeki gençler için doğrudan bir yasak uygulanmayacak olup, bunun yerine yapay zekanın doğru ve etik kullanımı konusunda özel eğitimler verileceği belirtiliyor.

DİJİTAL DETOKS ADIMLARI GENİŞLİYOR

Eğitimde dijitalleşmenin sınırlarını çizen Norveç'in hamleleri sadece yapay zeka ile sınırlı kalmıyor. Gelen bilgilere göre yetkililer, 16 yaşın altındaki çocukları kapsayacak genel bir sosyal medya yasağı getirmek adına da kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 2024 yılında okullarda akıllı telefon kullanımını tamamen yasaklayan ülke, temel eğitimin kalitesini artırmak ve çocukları dijital dünyanın olumsuz yanlarından korumak için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.