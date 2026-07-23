Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerde limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edilen pirinç kalemtıraşın, kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Kaplan, denetimler sonucunda “Mobidus-Ruppert” markalı pirinç kalemtıraşın limitlerin üzerinde kurşun içerdiğinin tespit edildiğini aktararak, kimyasal risk taşıdığı belirlenen ürün hakkında ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatılmasına karar verildiğini ifade etti.

Özellikle çocukların günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyumun büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaplan, çocukların sağlığını riske atabilecek hiçbir ürüne piyasada izin verilmeyeceğini kaydetti.

Ürün güvenliği denetimlerinin etkin şekilde sürdürüldüğünü belirten Kaplan, güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari tedbirlerin gecikmeksizin uygulandığını ifade etti.

Kaplan, vatandaş sağlığını önceleyen güvenli üretim, güvenli ticaret ve güvenli tüketim anlayışıyla denetimlerin süreceğini, özellikle bebek, çocuk ve hassas tüketici gruplarını ilgilendiren ürünlerde tavizsiz bir denetim yaklaşımıyla hareket edileceğini bildirdi.