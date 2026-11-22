Belfast Boys' Model School tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, belirlenen iki gün boyunca okula gelen öğrenciler çekilişe katılma hakkı kazandı. Yönetim, özellikle merakla beklenen oyunun çıkışının öğrencilerin okula devamını olumsuz etkilemesini önlemeyi amaçladı.

OKULA GELENLER ÇEKİLİŞE KATILACAK

Okul yönetimi, velilere gönderdiği bilgilendirme mektubunda perşembe ve cuma günleri derslere katılan bütün öğrencilerin çekilişe dahil edileceğini açıkladı.

Çekilişte, PlayStation veya Xbox platformlarında kullanılabilecek 70'er sterlin değerinde iki hediye çeki dağıtılması kararlaştırıldı. Böylece öğrencilerin oyun oynamak için evde kalmak yerine okula gelmeleri teşvik edildi.

Uygulamanın zamanlaması da dikkat çekti. GTA 6'nın piyasaya çıktığı perşembe günü, okulun 11. sınıf öğrencileri için GCSE matematik sınavı düzenleniyordu.

ÖĞRENCİLER ÖNCE OYUNUN KENDİSİNİ İSTEDİ

Okul Müdürü Mary Montgomery, hediye çeki fikrinin öğrencilerin önerisiyle ortaya çıktığını belirtti. Montgomery'nin açıklamasına göre öğrenciler başlangıçta ödül olarak doğrudan GTA 6 oyununun verilmesini istedi.

Ancak müdür, oyunun 18 yaş ve üzeri için sınıflandırıldığını hatırlatarak bu talebi kabul etmedi. Bunun yerine oyun konsollarında kullanılabilecek hediye çekleri verilmesi kararlaştırıldı.

OYUN HAFTA SONUNU BEKLEYEBİLİR

Velilere gönderilen mektupta, Grand Theft Auto gibi oyunların hafta sonuna kadar bekleyebileceği vurgulandı. Okul yönetimi, öğrencilerin yeni çıkan oyuna yönelik ilgisini dikkate alırken derslere devam etmelerinin önemini de hatırlattı.

Öğrencilerin önerisiyle şekillenen çekiliş uygulaması, özellikle büyük oyunların piyasaya çıktığı dönemlerde okula devamsızlığın önüne geçmek için başvurulan sıra dışı yöntemlerden biri olarak dikkat çekti.