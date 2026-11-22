ABD'nin Washington eyaletinde yer alan ancak coğrafi olarak yalnızca Kanada üzerinden kara bağlantısı bulunan Point Roberts kasabasında, dördüncü sınıftan itibaren eğitim gören öğrencilerin günlük okul yolculuğu uluslararası sınır geçişleriyle gerçekleşiyor. Kasabadaki okulun yalnızca üçüncü sınıfa kadar eğitim vermesi sebebiyle, daha büyük yaştaki öğrenciler her gün sınırın diğer tarafındaki Blaine kentinde bulunan okullarına servislerle taşınıyor.

COĞRAFİ YALNIZLIK SINIR GEÇİŞİNİ ZORUNLU KILIYOR

Point Roberts, 49. paralelin güneyinde kalması sebebiyle ABD toprağı olmasına karşılık, üç tarafı sularla, kuzeyi ise Kanada ile çevrili bir eksklav (başka bir ülkenin toprağıyla kuşatılmış arazi) konumunda bulunuyor. Kasabanın ABD ana karasıyla doğrudan bir kara yolu bağlantısının olmaması, buradaki sakinlerin ve öğrencilerin her türlü kara yolu ulaşımı için Kanada topraklarını kullanmasını zorunlu kılıyor.

HER GÜN 4 KEZ PASAPORT KONTROLÜ YAPILIYOR

Kasabada dördüncü sınıfa geçen öğrenciler, eğitimlerine devam edebilmek için yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Blaine kentindeki okullara kayıt yaptırıyor. Öğrencileri taşıyan okul servisleri, sabahları Point Roberts'tan çıkarak önce Kanada sınır kapısından geçiş yapıyor. British Columbia eyaleti üzerinden yaklaşık 30-40 dakika seyahat eden servisler, ardından tekrar ABD sınır kapısına ulaşarak Blaine kentine giriş yapıyor. Aynı güzergahın akşam saatlerinde tersten katedilmesiyle birlikte, öğrenciler her okul gününde toplam dört kez pasaport kontrol noktasından geçmek durumunda kalıyor.

KONTROLLER İÇİN ÖZEL MUTABAKATLAR UYGULANIYOR

Sınır geçişlerinin günlük bir rutin haline geldiği bölgede, okul servislerinin aksama yaşamadan ve öğrencilerin ders saatlerine yetişebilmesi için iki ülkenin sınır devriye ekipleri ile okul bölgesi yönetimi arasında özel koordinasyon süreçleri yürütülüyor. Öğrenci listeleri ve gerekli belgeler önceden ilgili kapılara bildirilerek, kontrol noktalarındaki bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Sınır geçişleri, öğrencilerin yalnızca ders saatlerini değil, ders dışı ve sosyal faaliyetlerini de etkiliyor. Spor müsabakaları, kültürel etkinlikler veya okul sonrası aktivitelere katılmak isteyen öğrencilerin eve dönüş saatlerinin değişmesi, ailelerin ve okul yönetiminin sınır geçiş izinlerini ve ulaşım planlamalarını yeniden koordine etmesini gerektiriyor. Zorluklara rağmen, iki ülkenin gümrük ve sınır muhafaza kurumlarının iş birliğiyle süreç uzun yıllardır kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.