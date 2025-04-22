Şeyma Subaşı'yı televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle tanıdık. 2013'te çiftin kızları Melisa dünyaya geldi. Aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran ikili, 2018'de yollarını ayırdı. 2021'de bu kez Mısırlı Mohamed Alsaloussi ile gündeme geldi. Lüks tatiller, evlenme teklifleri ve sürpriz nişan derken, 2023'te Fas'ta dünya evine girdiler. Ancak bu birliktelik de uzun sürmedi. Çift, 2023 yılı sonunda boşandı.

Şeyma Subaşı, en son Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu. Fakat ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

Söylentiler sonrası sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı bu kez başka bir haberle gündemde.

Şu sıralar kurduğu kozmetik markasının tanıtımı için Türkiye'de olan Subaşı'nın, Biruni Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldığı öğrenildi.

ECZACILIK ÖĞRENCİLERİNE KONFERANS

Bir TikTok kullanıcısının, "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip, Şeyma Subaşı'yı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştığı videoda Şeyma Subaşı'nın kürsüye çıkarak öğrencilere konuşma yaptığı görüldü.

Fenomenin alanı olmayan bir konuda eczacılık öğrencileriyle buluşmasına tepki yağdı.