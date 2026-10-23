Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Süleymanşah Mahallesi’nde bulunan Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu’nda korku dolu anlar yaşandı. Okula bir veli tarafından getirilen yaprak sarmasını yiyen öğrenciler bir süre sonra sınıfta rahatsızlanmaya başladı. MİDE BULANTISI VE KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ Sarmadan tadan 12 öğrencide kısa süre içinde şiddetli mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü. Durumu fark eden öğretmen ve okul idarecilerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. 12 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini sınıfta yaptığı 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla kent merkezindeki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, ilçe milli eğitim ve emniyet müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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