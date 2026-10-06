Öğrenciler yemek zammını protesto edince Boğaziçi'ne yüzlerce polis gönderildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 5 yıldır kayyum protestoları sürerken, bugün öğrenciler yemek zammına karşı sokaklara çıktı.

Öğrenciler, yemek ücretlerinin kısa sürede ikinci kez zamlandığını ve 50 liradan 85 liraya yükseltildiğini belirterek eylem başlattı. Bazı öğrenciler, turnikeden atlayarak yemekhaneye girdi ve soruna dikkat çekmek amacıyla yemek dağıttı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Eylem üzerine üniversiteye çok sayıda özel güvenlik görevlisi ile kalkanlı çevik kuvvet ekipleri ve araçları sevk edildi. Kuzey kampüste çok sayıda nokta abluka altına alındı.

Öğrenciler, Türkiye'de gündem olan "fon skandalı"na dikkat çekerek, öğrencilerin cebine göz dikildiğini ifade etti.