Son aylarda artan operasyonlar, gözaltı ve tutuklamaları, CHP Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonu protesto eden üniversite öğrencileri bu akşam saatlerinde kitlesel bir gösteri düzenledi.

"Belediyelerden üniversitelere kayyum rejimine son" diyerek bir araya gelen, aralarında İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan, Medipol, Özyeğin, Bahçeşehir, İstanbul üniversitelerinin de bulunduğu çok sayıda üniversiteden binlerce öğrenci, parkta sloganlar atarak iktidarın uygulamalarını eleştirdi.

Eylemin ardından gençler, "ODTÜ'ye selam, direnişe devam", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları atarak, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüdü. Polis, belediye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğrencilerin bir bölümü akşam saatlerinde dağılırken bir bölümüyse belediye önünde protesto eylemini sürdürdü.

TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Belediye önünde "Üniversiteler ayakta, akademik boykotta", "Öğrenciler boykota, sendikalar sokağa" sloganları atan gençler, "Hep beraber 'hayır' diyoruz. Kayyumları boykot ediyoruz. Sefaleti, yoksulluğu, çaresiz bırakılmayı kabul etmiyoruz. Diploma iptallerini, polis şiddetini, orantısız güç kullanımını, kayyumları, irade gaspını kabul etmiyoruz" dedi.

Öğrenciler, "Mücadeleci sendikalara sesleniyoruz. Öğrencileri yalnız bırakmayın. Karşı karşıya kaldığımız tüm bu baskı, şiddet ve demokratik hakların gaspına karşı İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu olarak en acil taleplerimizi tekrar dile getiriyor, diğer tüm üniversiteler ve emek örgütlerini bu talepler etrafında birleşmeye çağırıyoruz" diyerek taleplerini şöyle belirtti:

"Gözaltılar derhal serbest bırakılsın, hukuksuz gözaltılar son bulsun. Emniyet güçlerinin uyguladığı şiddete ve orantısız güç kullanımına son verilsin. Tüm kayyum politikaları iptal edilsin, seçilmiş belediye başkanları görevlerine iade edilsin. Üniversitelerin başına, atanmış değil seçilmiş rektörler gelsin. Seçme seçilme hakkını gasp eden tüm antidemokratik uygulamalardan vazgeçilsin. Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK) seçimleri yapılsın"

"BU DÜZEN BU ŞEKİL DEVAM ETMEZ"

Gençlere destek vermek üzere belediye önüne gelen ve esnaf olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Bu millete huzur lazım kardeşim. Huzur lazım. Bu düzen bu şekil devam etmez. Bu nedir? Mutlu olmamız gerekiyor. Bizim çoluk çocuğumuza güzel şeyler anlatmamız gerekiyor. Güzel şeyler konuşmalıyız. Egemenlik kayıtsız, şartsız bu milletindir. Buraya, dünyanın polisini de yığsan, dünyaları da yığsan, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu saltanat devri bitsin, bu şekil devam etmesin. İstemiyorum. Bana birşey olmaz demeyin, yarın senin de kapını çalacak. Milletin iradesine el koyuyor. Yarın herkesin namusuna el koyacaklar, bunu unutmayın. Egemenlik kayıtsız şartsız bu milletindir, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü unutmayın asla. Ne olursa olsun, bu işin ucu nereye varırsa varsın, sayın Ekrem İmamoğlu'nun sonuna kadar yanındayım ben. Mustafa Kemal'in de askeriyim" diye konuştu. Gençler ise vatandaşın sözlerine alkışlayarak ve "Polis, halkına ihanet etme" dedi. Gençlerin eylemi 22.00 sıralarında sona erdi.