

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için Lisans Bursu Programı'nı hayata geçiriyor.

Program kapsamında, 2025 veya 2026 YKS sonuçlarına göre belirlenen bölümlere yerleşen toplam 300 öğrenciye aylık 13 bin 750 TL başarı bursu verilecek. Burs desteğinin yanı sıra öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti de sunulacak.

27 LİSANS PROGRAMINI KAPSIYOR

Programa, belirlenen 27 farklı lisans programına yerleşen öğrenciler başvurabilecek. Destek kapsamındaki alanlar arasında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye açısından stratejik öneme sahip sektörler yer alıyor.

BAŞVURULAR EYLÜL AYINDA ALINACAK

Burs başvuruları 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak TENMAK Destek Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge istenecek.

İLK 100 BİN ŞARTI ARANACAK

Burs almaya hak kazanacak öğrenciler, yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamalarına göre belirlenecek. Her bölüm için ayrılan burs kontenjanı farklı olacağından, burs kazanan adayların başarı sıralamaları programlara göre değişiklik gösterebilecek. Kontenjanlar ile değerlendirme esaslarına ilişkin ayrıntılar başvuru ilanında açıklanacak.

KARİYER DESTEĞİ SUNULACAK

Program kapsamında bursiyerlere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece öğrenciler, eğitim süreçleri boyunca akademik rehberlik alırken bakanlık faaliyet alanlarında kariyer fırsatlarından da yararlanabilecek.