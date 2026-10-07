Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik eğitim desteği programı açıkladı. Program kapsamında başvuru koşullarını sağlayan öğrencilere toplam 25 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.

Ödemelerin Kasım 2026’da 10 bin TL, Nisan 2027’de ise 15 bin TL olmak üzere iki taksit halinde aktarılacağı; bütçe ve uygulama durumuna göre ödeme tarihlerinde veya miktarlarında değişiklik yapılabileceği bildirildi.

Başvurular Online Alınacak Destekten yararlanmak isteyen adaylar, 7–25 Ekim tarihleri arasında "egitimdestek.diyarbakir.bel.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Devlet üniversitelerine genel yetenek sınavıyla yerleşenler ile vakıf ve özel üniversitelerin yüzde 100 burslu programlarına giren öğrencilerin, yerleştirme ve öğrencilik belgelerini Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına elden teslim etmesi gerekiyor.

Başvuru Koşulları ve İstenen Belgeler Eğitim desteğinden 2026 ÖSYM sonuçlarına göre ilk kez bir devlet üniversitesinin ya da vakıf/özel üniversitelerin yüzde 100 burslu ön lisans veya lisans programlarına yerleşenler yararlanabilecek. Başvuru sahibinin 21 Temmuz 2026 tarihinden önce Diyarbakır’da ikamet etmesi, 30 yaş ve altında olması ve gelir durumu bakımından desteğe ihtiyaç duyması şart koşuluyor.

Başvuru sırasında aktif öğrenci belgesi, yerleşim yeri belgesi, hane halkı belgesi ile anne ve babaya ait son altı aylık maaş bordrosu veya SGK hizmet dökümü talep edilecek. Ödemeler için öğrenciye ait IBAN bilgisi matches matches matches matches matches istenirken, 18 yaşından küçüklerin banka hesapları veli izniyle açılacak ve veli IBAN’ı da sisteme girilecek.

Destek Kapsamı Dışındakiler Diyarbakır’daki ilçe belediyelerinden eğitim desteği alan öğrenciler aynı dönem için bu destekten faydalanamayacak. Açıköğretim, uzaktan öğretim, ikinci öğretim programlarına yerleşenler ile Kıbrıs dahil yurt dışında öğrenim gören öğrenciler program kapsamı dışında tutuluyor.