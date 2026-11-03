Okullarımız güvenlik başta, beslenme, temizlik, riskli yapılar gibi bir çok önemli sorunu ortada dururken yetkililer yine yapacağın yaptı, cuma namazı izi sürmeye başladı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü il genelindeki okullara “Okullarda Cuma Namazı Kılınma Durumu Bilgi Formu” gönderdi. Formda, cuma namazının okulda kılınıp kılınmadığı, nerede kılındığı, hangi yılda başlandığı ve kılınmıyorsa nedenleri soruldu. Formların doldurulup bilgilerin ilçelerde birleştirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi istendi. Bir çok veli, çocukların ibadet bahanesiyle fişlendiğini belirterek, “Ayrımcılığın yolu açılıyor” sözleriyle itirazlarını dile getirdi. Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, çocukların bir çok sorunu dururken yöneticilerin ibadet faaliyetlerini takip etmesini eleştirdi.

BAŞKA DERDİNİZ YOK MU!

Rona, beslenme sorunları, okullardaki temizlik, güvenlik eksikleri, öğretmen açığı ve eğitimden kopan çocuklara dikkat çekti. Rona açıklamasında, özellikle cuma namazı kılınmamasının gerekçesinin istenmesine tsert epki göstererek, “Okul yöneticilerinden hangi yetki ye dayanılarak dini faaliyetlerin hesabı istenmektedir?” diye sordu. Laikliğin yalnızca anayasal bir ilke olmadığını, farklı inançlardan ve inançsız çocukların eşit koşullarda eğitim görmesinin güvencesi olduğunu vurgulayan Rona, Anayasa’nın 42. maddesini hatırlattı. Eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yürütülmesi gerektiğini belirten Rona, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir eğitim yöneticisinin önündeki ilk dosya cuma namazının nerede kılındığı değil, çocukların hangi koşullarda eğitim gördüğü olmalıdır.”

İstanbul’da okullara mescit genelgesi

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz eylül ayında bir genelge göndererek, tüm okullarda mescit oluşturulmasını istemişti. Genelgede, uygun alanların cuma namazı kılınması için hazırlanması gerektiği belirtilmişti.

Tepki çeken genelge Meclis’te gündeme gelmiş, Milli Eğim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi verilmişti. Tekin, cuma namazı için öğrencilerin dışarı çıkmaması ve güvenlikleri için bu yola başvurduklarını söylemişti.