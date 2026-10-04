Manisa Soma'da madende meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için gençler İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde eylem yapmak istedi. Gençlerin eylemine polis sert şekilde müdahale etti.

Protestocu gençler, “Emeğimizi ve hayatımızı sömürenler bir cephede, bizler bir cephedeyiz. Gençlik olarak katledilen madenciler için yürüyoruz” diyerek İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe başladı. Gençlerin önü polis tarafından kesildi.

Polisin gözaltı işlemi uyguladığı sırada aralarında kadınların da olduğu gençlere, sivil kıyafetli kişilerin saldırdığı görülürken, bu kişilerin kim olduğu ise bilinmiyor.



NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiş ve 5 madenci hayatını kaybetmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı.

"Manisa’nın Soma İlçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 01 Ekim 2026 günü saat 14 sularında göçük meydana geldi. Olayın akabinde Soma İlçesine intikal eden eden AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte alanda konuşlu bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda, ilgili kurum temsilcilerinden, göçük hadisesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, madenci kardeşlerimizin yakınları ile bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Meydana gelen maden kazasında 7 madenci vatandaşımızın göçük altında kaldığı tespit edilmiş ve arama kurtarma çalışması başlatılmıştır. Arama kurtarma çalışmalarında, AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, UMKE, 112 Sağlık Ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç görev yapmıştır.

İzmir İl AFAD Müdürlüğünden toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci vatandaşımız göçük altından çıkarılmıştır. Göçük nedeniyle 5 madenci vatandaşımız hayatını kaybetmiş, sağ olarak kurtarılan 2 madenci vatandaşımızdan birinin tedavisi hastanede devam etmekte olup, diğerinin ise hastanedeki tedavisi tamamlanmış, taburcu olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar niyaz ediyoruz."