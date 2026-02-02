Öğrencilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleştirildi. İkinci döneme ilişkin detayların yer aldığı çalışma takviminde, tatil günlerinin birbirine çakışması milyonlarca öğrencinin ek tatil beklentisini karşılıksız bıraktı.

ARA TATİL VE BAYRAM AYNI HAFTAYA SIĞDI



Yeni açıklanan takvime göre, bahar döneminde planlanan ikinci ara tatil doğrudan Ramazan Bayramı ile birleşiyor. 16 Mart Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, 20 Mart Cuma günü sona erecek. Ancak bu süreçte 19 Mart’ın Arefe gününe denk gelmesi ve bayramın 22 Mart’ta noktalanacak olması, iki ayrı tatil dönemini tek bir haftaya indirdi. Bu durum, eğitim camiasında "çifte tatil" beklentisi içinde olanları hayal kırıklığına uğratırken, takvimin yoğunluğu dikkat çekti.

BAHAR DÖNEMİ RESMİ TATİLLERLE ŞEKİLLENİYOR



Nisan ve Mayıs aylarında öğrencileri çok sayıda resmi tatil bekliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Çarşamba gününe denk gelmesiyle hafta ortasında eğitime ara verilecek. Hemen ardından gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı Cuma günü kutlanacak ve hafta sonu tatiliyle birleşecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise Salı günü kutlanarak ders programında bir günlük bir mola yaratacak.

KURBAN BAYRAMI VE DERS ZİLİNİN SONU



Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ise Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. 26 Mayıs tarihinde Arefe günüyle başlayacak olan tatil süreci, 30 Mayıs’ta tamamlanacak. Bahar dönemindeki bu yoğun takvimin ardından 2025-2026 eğitim yılı 26 Haziran tarihinde verilecek karnelerle son bulacak. Öğrenciler yaz tatiline girerken, öğretmenler ise 29 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında yürütülecek mesleki çalışma programlarına dahil olacak.