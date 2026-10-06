Son yıllarda okullardaki silahlı saldırılar arttı. Eğitimciler ve veliler okul güvenliğiyle ilgili adım atılmasını beklerken Ankara’da silah sanayisi alanında faaliyet gösteren bir şirket, “çocukları korumanın” farklı bir yolunu önerdi. Şirket ilkokul öğrencileri için kurşun geçirmez bir sırt çantası üretti. Tasarım sosyal medyada tepki topladı.

Poligonda çanta hedefe kondu.

ÇOCUĞA KALKAN OLACAK

Şirket, öğrencilerin olası silahlı saldırılarda kendilerini korumaları amacıyla çanta tasarladığını duyurdu. Bunun için bir de tanıtım filmi çekildi. Tasarımın kullanımı, öğrencinin saldırı esnasında çantayı vücudunun önünde tutarak kendisiyle saldırgan arasında koruyucu bir bariyer oluşturması şeklinde anlatıldı. Çanta atış poligonunda da test edildi.

Şirket çantanın ‘dayanıklılığını’ tanıtımda gerçek mermi kullanıp ateş ederek gösterdi. Renk olarak pembe çanta seçtiler.

SANKİ SAVAŞA GİDİYORLAR

Görüntülerde çantanın hedef tahtasına konulduğu ve dayanıklılığının test edildiği görüldü. Sosyal medyada, “Okul öğrencilerin en güvende olacağı yer değil mi? Çocuklarımız okula giderken neden kurşun geçirmez çantalara ihtiyaç duysun? Savaşa gönderiyoruz sanki. Suçun önüne geçemeyenler kurşunun önüne geçiyor” yorumu yaptı.

TANITIMA ÇOCUKLAR ALET EDİLDİ

Firma ürettiği çantanın ‘nasıl kullanılacağını’ anlatmak için video çekti. Olası saldırı senaryosu canlandırıldı. Sosyal medyada paylaşılan videoda çocuklara yer verildi. Veliler tepki gösterdi.