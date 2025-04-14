İstanbul ve Türkiye genelinde liselerde eylemler sürüyor. Öğrenciler, proje okullarındaki öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliğine göre 20 binin üzerinde öğretmenin başka okullara atanmasına tepki gösteriyor.

O okullardan biri de Eyüpsultan Anadolu Lisesi’ydi. Öğrenciler, Eyüpsultan Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı eylem yaptı.

Eylem sonrası öğrencilerin okul dışına çıkışı engellendi, liseliler gözaltıyla tehdit edildiklerini öne sürdü.

ÖĞRENCİLERE DESTEK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA GEREKÇESİ

Lisedeki protestoda bir gelişme daha yaşandı. Öğrencilerinin eylemine destek olan öğretmen Hasan Koçali, ilçe milli eğitim müdürlüğünün kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırma gerekçesi olarak, protestolara dahil olması, çeşitli araçlarla eylem yapması, okul yönetiminin uyarılarına uymaması gösterildi. Öğretmen Hasan Koçali’nin öğrencilerin slogan atmasını ve yürüyüş yapmasını teşvik ettiği iddia edildi.

EYLEMİN 'HUZURU' BOZDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu eylemlerin de okul içerisindeki huzur ikliminin bozulmasına yol açtığı öne sürülürken, eğitim-öğretim sürecinin sorunsuz devam edebilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesi doğrultusunda görevden uzaklaştırma kararı verildi.

12 Nisan tarihli karar, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız tarafından alınırken kaymakam oluru da alındı.

Öğrenciler, görev yeri değiştirilen öğretmenlerine destek eylemine devam ederken görevden uzaklaştırılan öğretmen Hasan Koçali için de eylemleri sürdüreceklerini açıkladı.