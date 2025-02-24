İstanbul'da yaklaşık beş gündür süren kar yağışı etkisini yitirdi. İstanbullular haftanın ilk saatinde işe ve okula yetişmeye çalışırken trafik yoğunluğu da arttı.

Okulların tatil edildiği ve bazı sektörlerin evden çalıştığı perşembe ve cuma günü trafik yoğunluğu yüzde 20'lere kadar çekilirken bugün trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak kaydedildi.

Trafik yoğunluğu haritasında bazı yollar kırmızıya boyandı.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araç yoğunluğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında trafik iki yönlü ağır ilerliyor.

TOPLU TAŞIMADA DA KUYRUKLAR OLUŞTU

Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyenlerin, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Altunizade metro ve metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Diğer noktalarda da işe gitmeye çalışan vatandaşlar sıra nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekte zorlandı.