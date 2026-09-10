ABD’nin Batı Virginia eyaletinde bulunan Brooke Lisesi, eğitim tarihinin en skandal olaylarından birine sahne oldu. Okul müdürü Eric James, kız öğrencilerin soyunma odalarına ve dans takımının giyinme alanlarına gizli kameralar yerleştirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

KAMERA AÇISINI AYARLARKEN KAYDETMİŞ

Skandal, okulun güvenlik görevlisinin kalem şeklinde gizlenmiş bir kayıt cihazını fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Brooke İlçe Şerif Ofisi ekipleri, ele geçirilen cihazlardaki görüntüleri incelemeye aldı. İncelemede, 53 yaşındaki okul müdürü Eric James’in kamerayı yere yerleştirirken ve açısını ayarlarken doğrudan merceğe baktığı anları kayıtlara girdi.

Görüntülerin ardından suçunu itiraf etmek zorunda kalan James; kızların spor salonu soyunma odasına bir kalem ve bir anahtarlık kamera, dans takımının giyinme odasına ise iki ayrı gizli cihaz olmak üzere toplam dört kayıt cihazı yerleştirdiğini kabul etti.

ÖĞRENCİLER OKULDAN ÇIKAR ÇIKMAZ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, arama emriyle baskın yaptıkları lisede öğrencilerin ayrılmasının hemen ardından müdür James’i gözaltına aldı. Olayın ardından bölgedeki tüm ilkokul ve ortaokullarda dedektör köpekler ve elektronik cihazlarla arama yapıldı ancak başka bir binada kayıt cihazına rastlanmadı.

Haziran 2023’ten bu yana okul müdürlüğü görevini yürüten ve daha önce beden eğitimi öğretmenliği ile atletizm direktörlüğü yapan James, yaşanan olayın ardından okul yönetimi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

100 BİN DOLAR KEFALETLE CEZAEVİNDE

Çok sayıda ağır suçlamayla karşı karşıya olan ve Kuzey Bölge Hapishanesi’ne gönderilen eski müdür için 100.000 dolar (4 milyon 849 bin 500 TL) nakit kefalet bedeli belirlendi. Mahkeme kararına göre James, kefaleti ödeyip serbest kalsa dahi elektronik kelepçe takılarak sıkı ev hapsi tedbiriyle gözetim altında tutulacak.