Ramazan boyunca konser gelirlerini ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmak için kullanacağını duyuran Erişçi, Erzurum’daki bir okul öğrencileri tarafından karşılandı. Gençler, harçlıklarını birleştirerek üç bakkaldan ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapatmıştı. Şarkıcı, bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

ÖĞRENCİLERDEN GELEN SÜRPRİZ DUYGULANDIRDI



“Esnafların borç defterlerini kapatarak başlattığımız iyilik hareketi ülkenin birçok yerinde karşılık buldu, bu kez Erzurum’dayız,” diyen Erişçi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu genç kardeşlerimiz bütün bir okula öncü olmuş ve hep birlikte harçlıklarını birleştirip üç bakkaldan ihtiyaç sahibi arkadaşlarının ailelerinin borçlarını kapatmışlar. Çok duygulandım ve onlarla bir araya gelmek istedim. Okula geldiğimde beni daha büyük sürprizlerle karşıladılar, şarkılarımı hep birlikte söyledik. Akan gözyaşlarıma hakim olamadım, teşekkür ettim, şükür ettim. İyilik görülsün, kalplere dokunsun, uyansın, yayılsın diye çabamız. Bu gençlere, onları yetiştiren öğretmenlerine ve ailelerine çok teşekkür ederim.”