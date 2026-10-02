Eğitimde yaşanan yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmada adres bu kez Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Kırşehir Valiliği emriyle 6 aydır süren soruşturma bitti. Mülkiye müfettişleri D.K. ve M.O.’nun yaptığı soruşturma sonunda yazılan raporda; okulda üretilen ekmeklerin, bölgedeki ekmek fırınlarına satıldığı iddiaları dikkat çekti.

OKULA CEZA YAĞDI

Okul Müdürü E.Ş., müdür yardımcıları B.V. ve E.O. ile öğretmenler S.K., E.Ş., E.O., atölye şefi Ş.Y. hakkında birçok konudan açılan soruşturmada eğitimcilere ceza yağdı. Kınama, uyarı, maaştan kesme ve haksız elde edilen gelirin yasal faiziyle geri ödenmesi gibi birçok ceza verildi. Döner Sermaye İşletmesi’ne (DÖSE) kaydedilmesi gereken ekmek satışlarından elde edilen gelirin, okul müdür yardımcısı B.V.’nin şahsi banka hesabına yatırıldığı tespit edildi.

HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Coğrafya öğretmeni olan müdür yardımcısı B.V. hakkında, mevzuata aykırı olarak branşı dışında ekmek taşıma ve satışı gibi işlerde aykırı çalışıp, ek gelir elde ettiği suçunun sübuta erdiği belirtildi. B.V.’nin okuldaki DÖSE ekmek fırını açıldığı tarihten itibaren ekmek taşıma işini üstlenmesi ‘açık hata’ olarak tanımlandı. Müdür Yardımcısı B.V.’ ye döner sermayeden ödenen haksız kazancın, yasal faiziyle geri alınmasına hükmedildi. Geri istenen paranın 1.5 milyon TL’ye yakın olduğu da ifade edildi.

ÖĞRETMENE ÖZEL ÇİĞKÖFTE

Öte yandan öğrenci staj dosyalarının takip edilmediği iddiasıyla okul müdür yardımcısı E.O. ile derste olması gereken öğrenciye çiğköfte yaptıran öğretmen S.K. ve şef Ş.Y.’nin ders işlemek yerine öğrencilere sınıf temizlettiği için uyarı kınama ve 30’da 1 oranında maaş kesimi gibi çeşitli cezalar verildi. Okul Müdürü E.Ş. de tüm bunlar nedeniyle kınama cezası alırken idarecilikten alınmasında kamu yararı olduğu rapora girdi.

Fırıncı itiraf etti: Konuşsam ceza yerlerdi

Müdür yardımcısı hesabına para gönderdiğini müfettişlere niye söylemediği sorulan fırıncı, “Konuşsam ceza yerler. Müdür E. bayramlarda beni arar, hatırımı sorar. Ayıp olurdu. Okuldan aldığım ekmekler için B. hocanın hesabına para attım. Söylesem aramız bozulur” diye konuştu.

Meslek lisesindeki skandalı ortaya çıkaran Eğitim Gücü Sen Kırşehir İl Başkanı Ramazan Kırboğa: İdarecilerin banka hesapları incelensin

“Ekmekler, devletin okulunda üretilip, ekmek fırınlarına satılıyor. Para, okul hesabına yani döner sermaye yerine Müdür Yardımcısı B.V.’nin şahsi hesabına yatırılıyor. Elimizde çok sayıda dekont var. Ekmek fırınlarına, öğrencilerin ürettiği ekmekler, ücret karşılığı satıldığı da soruşturma dosyasına girdi. Müfettişler, okul müdürü E.Ş. ve yardımcısı B.V. hakkında da kınama, uyarı gibi 4 disiplin cezası teklif etti. Bu soruşturma kınama cezasıyla kapatılamaz. Makamı kötüye kullanarak, ciddi usulsüzlük yapıldı.

Fırınlara satılan ekmekler dışında mevlit, düğün, sünnet gibi özel günler için de siparişler alınıp, öğrencilere ekmek, pasta, kurabiye yaptırılıp, yine Müdür Yardımcısı B.V.’nin hesabına yatırılıyor. Dekontlar, soruşturma dosyasında var. Fırıncıların kendi aralarındaki konuşma videosunda okuldan ekmek alıp, paraları B.V.’ye yatırdıklarını anlatıyor. Bu videoyu biz de izledik.

Okuldan 4 yıldır fırınlara her gün yüzlerce, binlerce ekmek satılmış. Ekmeğin üretim maliyeti okula, işçilik öğrenciden, gelirini fırıncılar ve okul yönetimi paylaşmış görünüyor. Öğrencilerin emeğinin sömürülmemesi için konunun takipçisiyiz. İdarecilerin banka hesaplarının geriye dönük olarak incelenmesi için savcılığa başvuracağız.”

Ekmek paralarının hesabına yatırıldığı iddiasını sorduğumuz Müdür Yardımcısı B.V.: Üç beş çapulcu itibarımı zedeliyor

“Düğünü olan parayı acele elden getirmiş. Parayı hesabıma aktarıp, kendi adıma fatura kesip, sonra döner sermayeye iade ettim. Satılan ekmekler için hesabıma çok kez böyle para aktarıldı. Aktarılan paraları, geri ödedim. Onlarca böyle fatura var. Sabahın 5’inde okuldaydık. 2 milyon TL’ye kurulan döner sermayenin, yıllık gelirini 13 milyon TL’ye çıkardık. Günde 2-3 bin ekmek ürettik. Fırıncılara ekmek satmadım. Devletin parasını yemedim. Soruşturmaya, itiraz sürecindeyiz. Müfettişlerin, ceza kesmesi de hukuka aykırı. Soruşturma bitince müfettişler hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Benden aldıkları belgeleri, dosyaya koymadılar. Branşım nedeniyle üç beş çapulcu itibarımı zedeliyor. Tam bilmiyorum ama döner sermayeden 4 yıl için 1 ya da 1.5 milyon lira almışımdır. Şimdi benden faiziyle geri istiyorlar. Arabamla ekmek dağıttım. Çapulcular da biliyor ki, döner sermayeden ödenen para benim arabamın benzin parasına yetmez.”

“CEZALARA İTİRAZ ETTİK”

Suçlamaların odağındaki isimlerden Okul Müdürü E.Ş., “Devlet memuruyum. Süreç devam ediyor. Cezalara itiraz ettik. Bekliyoruz.” dedi.

EKMEK SATIŞI GELİRİ YILLIK 13 MİLYON TL

MEB’e bağlı meslek liselerinde günde 1.5 milyon adet ekmek üretiliyor. Ekmekler, öncelikle pansiyonlu ve yatılı okullara gönderiliyor. Kalanlar okul büfelerinde halka satılıyor. Kırşehir TOKİ Turizm MTAL’nin yıllık ekmek satışı geliri 13 milyon TL.