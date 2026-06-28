Amerika Birleşik Devletleri, Georgia eyaletindeki bir lisede yaşanan skandal silsilesiyle çalkalanıyor. Alexander Lisesi’nde biyoloji öğretmenliği ve okulun Amerikan futbolu takımında operasyon müdürlüğü yapan 25 yaşındaki Maris Nichols, reşit olmayan bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği suçlamasıyla Mayıs ayında iki kez tutuklanmıştı.

Olayı inceleyen adli makamların hazırladığı yeni arama ve tutuklama varantları, skandalın boyutunun yalnızca cinsel istismarla sınırlı kalmadığını, öğrencilerin de dahil olduğu dev bir şantaj ağına dönüştüğünü gözler önüne serdi.

SINIFTAKİ DOLAPTA BAŞLAYAN SKANDAL ZİNCİRİ

Cleveland 19 News'in aktardığı soruşturma dosyalarına göre, Nichols hakkındaki suçlamalar nisan ayına kadar uzanıyor. İlk olarak 23 Nisan tarihinde okulun bir sınıfındaki dolapta öğrencisiyle ilişkiye giren genç öğretmen, ardından 2 Mayıs’ta bir aracın içinde aynı eylemi tekrarladı. Yeni hazırlanan tutuklama kararlarına göre ise Nichols, 3 Mayıs tarihinde ikinci bir öğrenciyle daha cinsel temas yaşadı. Zanlının ayrıca birden fazla başka mağdura da uygunsuz fotoğraf ve videolar gönderdiği kayıtlara geçti.

ONLYFANS GÖRÜNTÜLERİYLE NOT ŞANTAJI

Polis tarafından yürütülen tahkikatta, Nichols’ın bir öğrenciyle ilişki yaşadığı anlara ait bir video da dahil olmak üzere çok sayıda uygunsuz mesaj gönderdiği tespit edildi. Söz konusu cinsel içerikli görüntülerin öğrenciler arasında hızla yayılması üzerine, lisedeki bazı öğrencilerin bu durumu bir fırsat olarak kullandığı iddia edildi.

Görüntüleri ele geçiren öğrencilerin, Nichols’ın OnlyFans hesabındaki videoları internete sızdırma tehdidinde bulunarak kendisinden "daha iyi notlar" talep ettikleri ve öğretmene açıkça şantaj yaptıkları ileri sürüldü.

EN AZ 27 AYRI ARAMA KARARI ÇIKARILDI

Olayın büyümesi üzerine emniyet güçleri geniş çaplı bir inceleme başlattı ve soruşturma kapsamında şu ana kadar en az 27 ayrı arama kararı infaz edildi. Mahkeme kayıtlarına göre, tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakılan Nichols, şu an mevcut kefalet şartlarının değiştirilmesini talep ediyor.

Mevcut adli kontrol şartları altında, Nichols'ın 6 yaşındaki kendi kızı haricinde hiçbir reşit olmayan bireyle temas kurmasına izin verilmiyor. Ancak Nichols'ın avukatı, müvekkilinin serbest bırakılmasından bu yana mahkeme emirlerine harfiyen uyduğunu belirterek, 17 yaşındaki erkek kardeşiyle iletişim kurabilmesi için bu yasağın esnetilmesi yönünde hakime bir dilekçe sundu.

Hakkındaki genişletilmiş soruşturma devam eden biyoloji öğretmeni Maris Nichols, adli makamlar tarafından oldukça ağır suçlamalarla yargılanıyor. Genç kadın mevcut dava dosyasında; 1 kont delilleri karartma/değiştirme, 2 kont çocuk istismarı, 4 kont kurum çalışanı tarafından gerçekleştirilen uygunsuz cinsel temas ve 4 kont reşit olmayan birini cinsel istismar amacıyla manipüle etme/hazırlama (grooming) suçlarından hakim karşısına çıkacak. Olayla ilgili çok yönlü adli süreç devam ediyor.