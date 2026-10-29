Olaylar, Ağustos 2024’te öğretmenin 17 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanmasıyla ortaya çıktı. Kefaletle serbest bırakılan öğretmen, birkaç hafta sonra 16 yaşındaki başka bir öğrencisine yönelik cinsel taciz suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

Mahkemede, öğretmenin söz konusu öğrenciyle internet üzerinden iletişim kurduğu ve uygunsuz mesajlar gönderdiği de aktarıldı.

Duruşmada öğrencilerin yaşadığı olumsuz etkiler de gündeme geldi. Hakim Elizabeth Ryan, mağdur öğrencinin yaşananlar nedeniyle utanç duyduğunu, okulunu bitirmeden ayrılmak zorunda kaldığını ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin zarar gördüğünü belirtti.

EVLİLİĞİ VE MESLEĞİNİ KAYBETTİ

Savunmada, Brailey’nin bipolar bozukluğunun davranışlarını ve karar verme yetisini etkilediği ileri sürüldü. Ancak hakim, öğretmenin mesleki konumunu kötüye kullandığını ve öğrencilerin kendisine duyduğu güveni istismar ettiğini vurguladı. Ryan, öğretmenin yaptığı davranışların yanlış olduğunu bilmesine rağmen bunları sürdürdüğüne dikkat çekerek hapis cezasından başka bir yaptırımın uygun olmayacağını ifade etti.

Mahkeme, 17 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişkiye girmekten dokuz ay, 16 yaşındaki öğrenciye yönelik cinsel taciz suçundan ise bir yıl hapis cezası verdi. Cezalar kapsamında toplam 15 ay hapis yatmasına hükmedilen eski öğretmen, ayrıca 15 yıl boyunca çocuk koruma sicilinde tutulacak. Öğretmenlik mesleğini ve evliliğini kaybeden Brailey’nin Nisan 2027’de şartlı tahliye hakkı kazanabileceği bildirildi.