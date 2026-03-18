Fransa'nın Haute-Garonne bölgesinde bulunan Saint-Béat-Lez kasabası, 2026 yerel seçimlerinde ülke siyaset tarihine geçecek bir sonuca imza attı. Henüz 21 yaşında olan yerel yönetimler hukuku yüksek lisans öğrencisi Charlotte Perefarres, kullanılan oyların yüzde 86’sını alarak Fransa’nın en genç belediye başkanlarından biri olmayı başardı.

Toplam 241 seçmenin sandık başına gittiği yarışta 207 oy alarak rakiplerine büyük fark atan Perefarres, ilk turda koltuğun sahibi oldu.

SİYASİ KARİYERİNE 18 YAŞINDA BAŞLADI

Artı33'te yer alan habere göre, siyasete olan ilgisi henüz 18 yaşında belediye meclis üyesi adaylığı ile başlayan Perefarres, üç yıllık aktif yerel yönetim tecrübesinin ardından kasabayı yönetmeye talip oldu. Seçim kampanyası boyunca klasik yöntemlerin dışına çıkarak kasabada kapı kapı dolaşan genç aday, projelerini seçmenlere birebir temas kurarak anlattı.

Kasaba halkının değişim ve yeni bir vizyon arayışı, genç adayın samimi saha çalışmasıyla birleşince sandıktan tarihi bir zafer çıktı.

HEM ÖĞRENCİ HEM BELEDİYEYİ YÖNETECEK

Toulouse’da eğitim hayatına devam eden Perefarres, belediye başkanlığı görevini yüksek lisans çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütecek. Genç yaşına yönelik gelebilecek eleştirilere karşı belediye yönetiminin bir ekip işi olduğunu savunan yeni başkan, yerel yönetim mekanizmalarına gençlerin katılımının hayati önem taşıdığını vurguluyor.