Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir devlet okulunda görev yapan 20 yıllık sınıf öğretmeni S.Y.Ş., 6 Nisan Pazartesi günü sabah ders sırasında bir veli tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

ÖĞRENCİLER KORKUDAN AĞLADI

Saldırgan veli Kardelen K., sınıfa girerek öğretmene hakaret ve tehditler savurdu, ardından fiziksel saldırıda bulundu. O sırada derste bulunan 3. sınıf öğrencileri korkudan ağladı. Olayın büyümesini okuldaki diğer öğretmenler engelledi ve öğrenciler sakinleştirildi.

VELİNİN BİRÇOK SUÇ KAYDI VAR

Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre saldırının, bir öğrencinin devamsızlık yapması ve okula gitmek istememesi nedeniyle velinin çocuğun durumundan öğretmeni sorumlu tutması sonucu başladığı iddia edildi. Olay sonrası öğretmen S.Y.Ş., şüpheli veliden şikayetçi olmak için karakola giderek işlem başlattı. Velinin birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

ÖĞRETMEN TAYİNİNİ İSTEDİ

Psikolojik olarak etkilenen öğretmen S.Y.Ş., saldırı sonrası 5 gün rapor aldı ve can güvenliği gerekçesiyle başka bir okula görevlendirme veya tayin talebinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.