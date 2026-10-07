Okullarda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili tartışmalar sürerken, sosyal medyada paylaşılan ve bir öğretmene atıf yapılan paylaşım gündem oldu. Paylaşımda, 10 yaşındaki bir öğrencinin okula ilk yardım malzemeleri bulunan küçük bir çantayla geldiği iddia edildi.

Öğretmenin paylaşımına göre, kalem kutusunu andıran küçük çantada sargı bezi, tıbbi bant, gazlı bez ve antiseptik solüsyon bulunduğu öne sürüldü.

‘CAM KENARINDA OTURMAK İSTİYORLAR’

Söz konusu paylaşımda öğretmen, öğrencilerin olası bir tehlike anında sınıftan kaçabilmek için oturdukları yeri dahi buna göre seçtiğini ileri sürdü.

Öğretmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerim bir tehlike anında atlayıp kaçabilmek için özellikle cam kenarında oturmak istiyor. Bugün 10 yaşındaki bir öğrencim okula ilk yardım çantasıyla geldi."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öğretmenin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Özellikle 10 yaşındaki bir öğrencinin yanında ilk yardım malzemeleri taşıdığı iddiası, okul güvenliği ve çocukların şiddet olaylarından nasıl etkilendiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Paylaşımın ardından kullanıcılar, çocukların okulda kendilerini ne kadar güvende hissettiği ve son dönemde yaşanan şiddet olaylarının öğrenciler üzerindeki etkisi konusunda değerlendirmelerde bulundu.