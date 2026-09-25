Olay, Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda meydana geldi.

İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1'inci sınıf öğrencisi A.E.'nin çantasında tabanca olduğunu fark etti.

Durumun okul yönetimine bildirilmesinin ardından polis ekiplerine haber verildi.

POLİS SİLAHLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Okula gelen polis ekipleri, öğrencinin çantasındaki tabancayla ilgili inceleme başlattı.

Silahın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı; A.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

'BEN KOYDUM, SONRA DA UNUTTUM'

Müteahhitlik yaptığı belirtilen R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu ve oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu, daha sonra ise unuttuğunu söylediği öğrenildi.

KAYMAKAM DA OLAY YERİNE GELDİ

Olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.