Üniversitenin Polimer Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans çalışmalarını sürdüren Anthony Raykh tarafından fark edilen olay, bilim insanlarının termodinamik kurallarıyla ilgili bazı yerleşik kabulleri yeniden değerlendirmesine neden oldu. Bulgular daha sonra saygın bilim dergisi Nature Physics'te yayımlandı.

ŞAŞIRTAN KEŞİF BİR LABORATUVAR DENEYİNDE ORTAYA ÇIKTI

Keşfin temelinde oldukça basit bir deney yer alıyordu. Raykh, yağ ve suyun davranışlarını incelemek amacıyla hazırladığı karışıma güçlü manyetik özelliklere sahip nikel parçacıkları ekledi. Normal şartlarda bu tür karışımlar çalkalandıktan sonra düzensiz şekilde ayrışırken, bu deneyde beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.

Araştırmacı, karışımı her çalkaladığında sıvının yeniden kendine özgü ve simetrik bir şekil aldığını gözlemledi. Karışım ne kadar sert sallanırsa sallansın aynı formun tekrar ortaya çıkması laboratuvardaki uzmanların dikkatini çekti. Durumun nedenini açıklayamayan Raykh, üniversitedeki akademisyenlerin kapısını çalarak yardım istedi.

TERMODİNAMİĞE YENİ BİR BAKIŞ GETİREBİLİR

Daha sonra Massachusetts Amherst Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Syracuse Üniversitesi'nden araştırmacıların katılımıyla yürütülen incelemelerde olayın merkezinde güçlü manyetik etkileşimlerin bulunduğu anlaşıldı.

Uzmanlara göre normalde yağ ve su karışımlarında bulunan parçacıklar iki sıvı arasındaki gerilimi azaltarak karışımın daha kolay dağılmasını sağlıyor. Ancak bu deneyde kullanılan güçlü şekilde mıknatıslanmış nikel parçacıkları tam tersine davranarak sıvılar arasındaki sınır gerilimini artırdı. Bunun sonucunda karışım, enerji açısından alışılmış davranışların dışına çıkarak sürekli aynı şekli koruyan özel bir yapı oluşturdu.

Araştırmacılar bu durumun termodinamik yasalarını tamamen geçersiz kılmadığını ancak mevcut teorilerin açıklamakta zorlandığı son derece nadir bir fiziksel davranış ortaya koyduğunu belirtiyor. Şimdilik doğrudan bir kullanım alanı bulunmasa da keşfin gelecekte yeni nesil akıllı malzemeler, sıvı teknolojileri ve yumuşak madde fiziği araştırmalarına kapı aralayabileceği değerlendiriliyor.