Chicago'daki Downers Grove South Lisesi'nde öğretmenlik yapan 30 yaşındaki Christina Formella'nın 15 yaşındaki erkek öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkmıştı...

Öğrencisine müstehcen mesajlar atan Formella, trafikteyken polis tarafından gözaltına alınmıştı...

ÖĞRENCİSİNE MÜSTEHCEN MESAJLAR ATMIŞ

Öğrencisine 'Seni çok seviyorum bebeğim' gibi mesajlar atan Formella'nın tüm yazışmaları mahkeme belgeleriyle kanıtlandı.

Öğrencisinin ise kendisine anne diye hitap ettiği belirtildi.

Çocuğun velisi ise mesajları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve polise bildirdiğini söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme kayıtlarına göre, Formella'nın öğrencinin telefonundaki Notlar uygulamasında öğrenci hakkında yazılar kaleme aldığı ortaya çıktı...

Formella polise verdiği ifadede, uygulamayı "endişelerini ifade etmek" için kullandığını ve cinsel içerikli ifadelerin yalnızca eşiyle ilgili olduğunu belirtti.

TUTUKLANDI

Savcılara göre, Formella, okul günü başlamadan önce bir sınıfta öğrenciye cinsel saldırıda bulundu.

Öğretmenlikten men edilen Formella, mahkeme tarafından çıkarıldığı duruşmada tutuklandı.