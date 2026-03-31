Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde yaşanan gelişmede, Dr. Öğretim Görevlisi M.B.'nin bir öğrencisine cinsel içerikli ve taciz boyutuna varan mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Durumdan rahatsız olan kız öğrenci, vakit kaybetmeden şikayetini fakülte yönetimine bildirdi.
Şikayetin üniversite yönetimine aktarılmasının ardından söz konusu öğretim görevlisi hakkında derhal görevden uzaklaştırma kararı alınarak idari soruşturma başlatıldı.
Üniversite bünyesinde yürütülen tahkikatın tamamlanmasıyla birlikte, M.B. hakkında 'kamu görevinden çıkarma' talebiyle dosya Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kurul tarafından yapılan son incelemelerin ardından öğretim görevlisi M.B.'nin meslekten çıkarılmasına kesin olarak karar verildi.