Gölcük Kız İmam Hatip Lisesinde 2024 yılında eğitim gören 14 yaşındaki B.Ş.'nin (17), kadın müzik öğretmeni A.G. tarafından zincirleme şekilde cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine okul idaresi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. İfadesi alınan öğretmen A.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin açılan davanın 5. Duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık A.G., mağdur öğrencinin anne ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

“BOŞANIN, SİZİNLE BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUM”

Önceki celsede suçlamaları kabul etmeyen sanık A.G., savunmasında suçlamaları reddederek şunları söylemişti: “Söylenenler tamamen kurgudur. B.Ş. çok duygusal bir çocuktu. Beni her gördüğünde sarılıyordu, ben bu durumu öğretmen öğrenci ilişkisi olarak görüyordum. Bir süre sonra B.Ş. bana, ‘Vücudunuzu beğeniyorum. Boşanın, sizinle birlikte yaşamak istiyorum’ tarzında şeyler söylemeye başladı. Benim tek hatam bu durumu rehber öğretmenine anlatmamak oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

21 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Önceki celsede esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki tüm deliller ışığında sanık öğretmenin cinsel güdülerle mağdurun okulda ve evinde zincirleme şekilde cinsel bölgelerine dokunduğunu, okşadığını ve dudaklarından öptüğünü, ayrıca sanığın mağduru takip ederek taciz ettiğini belirtmişti. Savcı, sanığın “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıldan 18 yıla, “cinsel taciz” suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Karar duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık A.G., beraatini talep etti. Taraf avukatları da sanığın söz konusu eylemleri gerçekleştirmediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

11 YIL HAPİS CEZASI

Sanık ve tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanık öğretmen A.G.’ye “cinsel taciz” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Diğer iki suçtan verilen cezaların da eklenmesiyle sanığın toplam hapis cezası 11 yıl oldu. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine ve hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine karar verdi.