ABD, 30 yaşındaki kadın öğretmen Christina Formella'nın, 15 yaşındaki öğrencisini iki yıl boyunca istismar ettiği iddiasını konuşuyor. Chicago'daki Downers Grove South Lisesi'nde öğretmenlik yapan Formella, geçen yıl mart ayında cinsel saldırı ve iki ağırlaştırılmış cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Dava kapsamında kendisine ek olarak 52 suçlama daha yöneltildi.

KOCADAN İLGİNÇ ARGÜMAN: ARKASINDA DURDU

Formella, mahkemede "Mağdur olduğu iddia edilen öğrenciye daha yakın yaşamak istiyorum" şeklinde şaşırtıcı bir talepte bulundu. Tüm bunlar olup biterken kocası Michael ise arkasında durdu. Michael, eşi ve üniversiteden tanıştığı Christina'nın yanında durarak, "güzel görünümü yüzünden iftiraya uğradığını" öne sürdü.

3 Temmuz'da çift, el ele tutuşarak DuPage County Mahkemesi'ne geldi. Bir tanık, New York Post'a "Michael duruşma boyunca elini tuttu. Christina ayağa kalkana kadar birbirlerine gülümsediler. Çok özgüvenli görünüyorlardı" dedi.

EVLERİ YASAK BÖLGE SINIRI İÇİNDE

Formella ailesi, haziran ortasından beri 560 bin dolar değerindeki aile evlerinde ebeveynleriyle yaşıyor ve bilek izleme cihazı takmak zorunda. Avukatlarına göre Formella'nın evi, mahkeme tarafından belirlenen yaklaşık 1.5 km'lik yasak bölge sınırı içinde kalıyor. Ancak duruşmada yargıca bu mesafenin de yaklaşık 750 metrelik bir alana düşürülmesini talep etti.

Gerekçesi ise öğrencinin arkadaşlarıyla evinin yakınlarında buluşuyor olması ve hatta bölgede bir işte çalışıyor olmasıydı. Yargıç, bu talebi net şekilde reddetti.

60 YILA KADAR CEZA ALABİLİR

Formella, suçlu bulunması halinde 60 yıla kadar hapis cezası alabilir. Savcı Jaclyn McAndrew, öğretmenin kurbanı 14 yaşındayken 'grooming' (istismar için hazırlama) sürecine başladığını, ona güven hissi vererek çocuğu istismar ettiğini belirtti.

McAndrew, Formella'nın öğrencisiyle en az 50 kez cinsel ilişkiye girdiğini, bunların 45'inin okulda gerçekleştiğini ve bu uygunsuz ilişkinin iki yıl sürdüğünü iddia etti.

"YAPTIĞININ YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORDU"

Savcı, "Formella yaptığının yanlış olduğunu biliyordu" dedi.

Araştırmalara göre ilişki, öğrencinin özel ders için kalmasıyla başladı. İlk cinsel temasın, Formella 28 ve öğrenci 15 yaşındayken gerçekleştiği iddia ediliyor. Mesajlarda Formella'nın öğrenciye "onu sevdiğini" ve "onunla birlikte olmayı sevdiğini" söylediği iddia edildi.

Savcılık, öğretmenin öğrenciye kocasını terk edip onun parasını alacağını söylediğini de öne sürdü.

"HERKES GÜZEL OLDUĞUM İÇİN PEŞİME DÜŞTÜ"

Mahkeme belgelerine göre Formella, öğrenciye hiçbir zaman cinsel saldırıda bulunmadığını ve "herkesin güzel olduğu için peşine düştüğünü" savundu. İlişkiyi reddetse de polislere, öğrenciye "fazla önem verdiğini" itiraf etti.

Daha sonra öğrencinin telefonunu hackleyerek mesajları şantaj amacıyla kendisine gönderdiğini iddia etti. Belgelerde, "Formella bir gün öğrencinin telefonunu izinsiz aldığını, şifresini kırarak mesajları kendi telefonuna gönderdiğini ve sonra kendi telefonundan sildiğini, bunu şantaj için kullandığını söyledi" ifadeleri yer aldı.

Dava devam ederken Formella'nın eşinin desteği ve iddialara karşı duruşu, olay özelinde ABD'de en çok konuşulan konu oldu. Ancak savcılık, somut kanıtlarla öğretmenin ağır suçlar işlediğini savunuyor...