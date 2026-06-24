İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eski öğretim görevlisi Şahin Gümüş hakkında öğrencisine yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla yürütülen davada kararını verdi.

18 YIL 9 AYA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından öğrencisine yönelik “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edilen Gümüş dosyası, istinaf incelemesi kapsamında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi.

TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Yapılan inceleme sonucunda daire, sanığın “cinsel saldırı” suçunu işlediğine karar vererek önce 15 yıl hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 12 yıl 6 aya düşürdü ve sanığın tutuklanmasına karar verdi.

'YETERİNCE KANITLANAMADIĞI' GEREKÇESİYLE

Kararın ardından konuşan mağdurun avukatı Alev Öztürk, sanığın ilk derece mahkemesince “nitelikli cinsel saldırı” suçundan cezalandırıldığını hatırlatarak, istinaf mahkemesinin ise bu suçun oluştuğunun yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle sanığı “cinsel saldırı” suçundan mahkûm ettiğini belirtti.

YARGITAY'A TAŞIYACAKLAR

Öztürk, yaklaşık dört yıldır süren dava boyunca sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini ifade ederek, son kararla birlikte tutuklanmasının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Ancak ses kayıtlarında yer alan itiraflara rağmen sanığın “nitelikli cinsel saldırı” suçundan hüküm giymemesinin adaletin tam anlamıyla sağlanmadığı düşüncesini doğurduğunu dile getiren Öztürk, bu nedenle kararı Yargıtay’a taşıyacaklarını ve sanığın en ağır cezayı alması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.