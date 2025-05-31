Fırat Üniversitesi, Elazığ’daki kampüs alanında öğrencilerin yaz aylarında vakit geçirdiği yeşil alanlara yeni bir yasak getirdi. Kampüs içerisinde yer alan çimlik alanlara yerleştirilen tabelalarda “Çimlerde oturmak, piknik yapmak yasaktır” ifadeleri yer aldı. Üniversite yönetiminin aldığı bu karar, öğrenci ve kent halkı arasında tartışmalara neden oldu.

ÖĞRENCİLERİN ÇİMLERE OTURMASI YASAK

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının zaman zaman aldığı kararlar kamuoyunda tartışma yaratırken, Fırat Üniversitesi’nin yeni uygulaması da bu zincire bir halka ekledi. Daha önce kişiye özel ilanlarla yaptığı personel alımlarıyla eleştirilerin odağı olan üniversite, bu kez kampüs yaşamına dair bir yasakla gündemde. Elazığ'ın merkezinde yer alan Fırat Üniversitesi kampüsü, öğrenciler ve kent sakinleri için sayılı nefes alma alanlarından biri olarak görülüyordu. Ancak sıcak yaz günlerinde öğrencilerin sıklıkla kullandığı yeşil alanlara yerleştirilen uyarı tabelaları, bu alanların artık serbestçe kullanılamayacağının habercisi oldu. Kampüsün içerisinde yer alan yeşil alanın çevresine “Çimlere oturmak ve piknik yapmak yasaktır” yazılı tabelaların asıldığı görüldü.

Üniversite yönetiminden yasakla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada birçok öğrenci duruma tepki gösterdi. Bazı öğrenciler, "Kampüste oturacak başka bir alan yok" diyerek kararı eleştirirken, bazıları da bu yasağın kampüs yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.