Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim almak üzere 15 bin öğretmen adayının alınacağını açıkladı. Tekin, 2027 yılında yapılacak AGS'nin tarihinin de değiştirildiğini belirterek sınavın mayıs ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca Akademi'de eğitim gören 10 bin öğretmen adayının bahar aylarında eğitimlerini tamamlayarak atanacağını bildirdi.

2026 AGS kapsamında 15 bin öğretmen adayı alınacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının merakla beklediği 2026 Akademi Giriş Sınavı kapsamında alınacak aday sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayında gerçekleştirilen 2026 AGS sonucunda Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görmek üzere 15 bin öğretmen adayının alınacağını belirten Tekin, alan bazlı kontenjan dağılımının da hafta sonu kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Tekin, konuya ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı tarafından daha önce duyurulan 15 bin kişilik kontenjanın alanlara göre dağılımı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

2027 AGS ne zaman yapılacak?

Bakan Tekin, 2027 Akademi Giriş Sınavı'nın tarihinde değişikliğe gidildiğini de açıkladı. Buna göre daha önce eylül ayında yapılması planlanan AGS, 2027 yılında mayıs ayında gerçekleştirilecek.

Sınav takvimindeki değişikliğin ÖSYM'nin sınav takvimi ve eğitim öğretim süreci dikkate alınarak yapıldığını belirten Tekin, yeni takvimin öğretmen adaylarının akademi eğitimine daha düzenli başlamasını sağlayacağını ifade etti.

Yeni takvime göre 2027 AGS mayıs ayında yapılacak. Sınavın ardından temmuz ve ağustos aylarında Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak öğretmen adayları belirlenecek. Adaylar eylül ayında akademideki eğitimlerine başlayacak ve eğitim süreci bir sonraki yılın eylül ayına kadar devam edecek.

Akademi'deki 10 bin öğretmen adayı ne zaman atanacak?

Yusuf Tekin, halen Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının atama takvimine ilişkin de bilgi verdi.

Tekin, mevcut adayların eğitimlerini bahar aylarında tamamlamalarının ardından öğretmen olarak atanacağını açıkladı. Böylece akademideki mevcut eğitim sürecinin tamamlanmasıyla öğretmen adaylarının göreve başlama takvimi de netleşmiş olacak.

Toplam 40 bin öğretmen ataması yapılacak

Bakan Tekin'in açıklamasına göre, 2026 ve 2027 Akademi Giriş Sınavları kapsamında toplam 30 bin öğretmen adayı Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak. Halen akademide eğitim gören 10 bin adayın da eklenmesiyle süreçteki toplam sayı 40 bine ulaşacak.

Tekin, açıklamasının sonunda öğretmen adaylarına başarılar dilerken Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı.