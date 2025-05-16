Öğretmen atamalarındaki mülakat tartışmalarından sonra şimdi de okullara mülakatla öğrenci kayıt dönemi başladı. İmam hatip ortaokulları, MEB’in hiçbir yönetmeliğinde olmamasına rağmen 10 yaşında ilkokul 4. sınıf öğrencilerini sınava alıyor. Yüzde 70’i yazılı, yüzde 30’u mülakat puanına göre ‘Öğrenci Kayıt Notu’ belirlenecek. Okullar, zeki ve inançlı çocukları seçmek için çift yabancı dil, bilgisayar, bisiklet gibi vaatlerle reklam yapmaya başladı.

70 SORUDAN SADECE 5’İ DİN

Sultanbeyli Şehit İhsan Yıldız İHO, 5. sınıf kayıt kabul sınavı için 23 Mayıs’a kadar başvuru alacağını duyurdu. Sınavı 24 Mayıs’ta yapacak. Öğrencilere 100 dakika süre verip, 70 soru sorulacak. Türkçe, matematik, fen bilimlerinden 15’er soru, İngilizce ve sosyal bilgilerden 10’ar soru, din dersinden ise sadece 5 soru sorulacak.

İLLEGAL KOMİSYON KURULDU

İstanbul-Ümraniye Yücel Çelikbilek İHO Müdürü İrfan Koca, gayriresmi sınav için bir komisyon kurup, şartname de yayınladı. Eğitimin; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kuran Eğitim ve Öğretimine İlişkin Kurslar Yönetmeliği’ne göre verileceği belirtilerek, öğrencilerin yazılı sınav ve mülakatla alınacağı bildirildi. Hafızlık eğitimini ortaokul düzeyine indireceklerini vurgulayıp, 5. sınıfta başlayan öğrencinin 6. sınıfta hafızlık eğitimini tamamlaması şartı koştu. Bu okulun kayıt sınavı 24-25 Mayıs'ta yapılacak.

MÜLAKATLA ÖĞRENCİ KAYDI

Sonra öğrenciler, 24 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında zorunlu yaz Kuran kursuna katılacak. Kuran kursu sonunda 11-14 Ağustos'ta 10 yaşındaki çocuklar okulda, mülakata alınacak. Yüzde 70’i sınav, yüzde 30’u mülakat puanına göre sınav sonucu belirlenip, kesin kayıt hakkı verilecek. Yaz, Kuran kursu eğitimini kimin vereceği ve mülakatı kimin yapacağı ise belirtilmedi. Mülakatı geçemeyen öğrencilerin okula kaydı yapılmayacak.

Bilgisayar, bisiklet ödülü

Antalya Hamzataş İHO ise “Azim ve kararlılıkla hedefine ulaşan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, yaşamına ahlaki değerlerle yön veren, İngilizce ve Arapça 2 dil bilen, hitabeti kuvvetli, araştırmayı seven aktif insanlar yetiştirme” iddiasıyla 31 Mayıs'ta, 4. sınıfları sınava alacak. Sınav sonunda birinci olan öğrenciye bilgisayar, ikinciye bisiklet ve üçüncüye kulaklık verileceğini, tanıtım afişinde duyurdu. Çamlıca Kız İHO, 2026’da kaydedilecek 90 öğrenci için 25 Mayıs’ta sınav yapacak. Samsun Çarşamba İHO da sınavla 44 öğrenci alıp, özel sınıf oluştururken kalan öğrenciler için sınıf açabileceğini duyurdu