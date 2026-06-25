Öğretmenler özlük hakları için 10 gündür Ankara’da eylem ve açlık grevi yapıyor; kartonların üzerinde yatıyor, biber gazına maruz kalıyor ve polis şiddetiyle karşılaşıyor. Okullara sabun dahi koyamayan Milli Eğitim Bakanlığı ise 100 milyon liraya yaklaşan bütçeyle 5 yıldızlı otelde Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026) düzenliyor.

BOL KESEDEN

Tasarruf tedbirlerinin uğramadığı Bakanlık, 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarı lüks Pullman Hotel & Convention Center’da yapacak. MEB ayrıca İstanbul’da düzenlenecek 4. Milli Eğitim Kongresi için de 22 milyon 153 bin 900 lira harcayacak TETZ 2026’da, “Yapay Zekâ ile Eğitimin Geleceği: Barış, İnsanlık ve Ortak Yarınlar” teması işlenecek.

İHALE 99.6 MİLYON TL

“TETZ 2026 Fuar Organizasyonu” için 99 milyon 633 bin 850 liralık sözleşme imzalandı. Organizasyon, otelin fuaye alanları, VIP toplantı salonları ve geniş etkinlik mekânlarında gerçekleştirilecek.

MEB fuar organizasyonuna yaklaşık 100 milyon lira ayırırken, birçok okulda temizlik ve güvenlik personeli eksikliği sürüyor. Mülakat mağduru ve atama bekleyen öğretmenler de seslerini duyurmaya çalışıyor.

BİR HAFTADA İKİ İHALE

Bakanlık, bir hafta içinde düzenlenecek bir başka etkinlik için de 22 milyon liralık sözleşmeye imza attı. “4. Milli Eğitim Kongresi: Temel Eğitim Organizasyonu” işi için 22 milyon 153 bin 900 TL ödenecek. 24-26 Haziran tarihlerinde İstanbul’daki kongre, Marmara Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi içerisindeki Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde yapılacak. Böylece MEB, haziran ayının son haftasında düzenleyeceği iki ayrı organizasyon için toplam 121 milyon 787 bin 750 TL harcamış olacak.