Akyazı'da görev yapan TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu öğretmeni Nergiz Yurdagül ile İnönü İlkokulu sınıf öğretmeni Sercan Çetin, Akyazı Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle evlendi.
(Medyabar)
"İtaat Et Rahat Et"
Nikah merasiminin ardından salon çıkışında meslektaşları tarafından davul ve zurna ile karşılanan çift, davetlilerle birlikte çiftetelli oynadı. Kutlamalar esnasında öğretmen arkadaşları damada bir hediye verdi. Üzerinde "İtaat et rahat et" mesajı bulunan bulaşık süngeri ve fırçası damat Sercan Çetin'e hediye edildi.