Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'ta yer alan 5 katlı bir apartmanın birinci katında saat 10.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), kendisinden habersiz şekilde babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasında değişen 3 çocuğunun önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e (74), ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

ŞÜPHELİ APARTMAN GİRİŞİNDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, şüpheli Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Daireye giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın çalışmalarının ardından cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TARTIŞMANIN TAYİN NEDENİYLE ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Olayın arka planına yönelik edinilen bilgilere göre, Aslıhan Öztürk Bulak ile eşi Orhan Bulak'ın 19 Mayıs'ta da tartıştığı, bu durum üzerine Aslıhan Öztürk Bulak'ın Bursa'daki babaevine gittiği öğrenildi. Eşinin peşinden Bursa'ya giden Orhan Bulak'ın, eşi ve kayınpederiyle birlikte Antalya'ya döndüğü belirtildi. Olay günü ise kadının talebi doğrultusunda Bursa'ya tayininin çıktığı, evdeki tartışmanın da bu sebepten ötürü başladığı kaydedildi. Saldırı sırasında tüfekten çıkan saçmaların çevre binalardaki bir dairenin camına da isabet ettiği görüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen komşulardan Ali Yıldırım, evde bulunduğu sırada 5-6 el silah sesi duyduğunu, dışarı çıktığında çocukların ağlama seslerini işittiğini ifade etti. Yıldırım, şüpheli Orhan Bulak'ın yakalanma anında "Ben öğretmenim, her şeyi mahkemede söyleyeceğim" şeklinde bağırdığını ve ardından polisin şahsı götürdüğünü aktardı. Bir diğer komşu Ayşe Ateş ise kahvaltı yaptıkları sırada silah seslerini duyduklarını, ailenin kendi arasında sorunları olduğunu bildiklerini dile getirdi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Orhan Bulak, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.