ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde bulunan Rufus King Lisesi'nde yaşanan olay, okul güvenliğindeki eksiklikleri gündeme getirdi. Amy Jones isimli kadın, yedek öğretmen olduğunu belirterek okul binasına girdi ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa ulaştı. Kadının okul tarafından görevlendirilmediği ise öğrencilerle temas kurmasının ardından ortaya çıktı.

ÖĞRETMEN GİBİ DAVRANARAK SINIFA GİRDİ

Amy Jones, Rufus King Lisesi'ne geldikten sonra güvenlik noktasından geçerek resepsiyonda işlemlerini yaptırdı ve yedek öğretmen gibi sınıfa girdi. İddiaya göre ders anlatmak yerine öğrencilerin ırkları, kiloları ve fiziksel görünümleri hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandı. Bir öğrenciye "şişman çocuk" dediği ve sınıfta küfür ettiği öne sürülen kadının davranışları üzerine olay okul yönetimine bildirildi.

OKULUN GÜVENLİĞİNİ NASIL GEÇTİ?

Olayın ardından yapılan incelemelerde Jones'un okulda görevli bir öğretmen olmadığı belirlendi. Okul Müdürü Doreen Badillo, velilere gönderdiği açıklamada kadının okula kabul edilmesi sırasında gerekli doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmediğini bildirdi. Yedek öğretmenlerin sistemde kayıtlı olup olmadığının ve ilgili okulda görevlendirilip görevlendirilmediğinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten Badillo, Jones için bu prosedürün uygulanmadığını açıkladı.

VELİLERE ÖNCE FARKLI BİLGİ VERİLDİ

Okul yönetimi, olayın yaşandığı gün velilere bir yedek öğretmenin öğrencilere uygunsuz ifadeler kullandığını bildirdi. Ancak söz konusu kişinin gerçekte öğretmen olmadığı bilgisi ailelerle daha sonra paylaşıldı. Yaşananların ardından veliler okulun güvenlik önlemlerini sorgulamaya başladı. Öğrenci velilerinden Courtney Daniels, öğretmen olmayan bir kişinin sınıfa kadar ulaşmasının kendisini endişelendirdiğini belirterek benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

KADIN HAKKINDA HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Olayın ardından gözaltına alınan Amy Jones hakkında kamu çalışanı gibi davranmak ve çocukları zararlı içeriklere maruz bırakmak suçlamalarıyla dava açıldı. Mahkemede Jones'un avukatı, müvekkilinin geçmişte ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirtti. Kadının bir psikiyatri kliniğinde gözetim altına alındığı bildirilirken Mahkeme Komiseri Rosa Barillas, çocukların okul ortamında güvende olması gerektiğini vurguladı.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle yargı süreci devam eden Jones'un ay içerisinde yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor. Olayın ardından okul yönetiminin ziyaretçi kabulü ve yedek öğretmen görevlendirmelerine ilişkin güvenlik prosedürleri tartışma konusu oldu. Veliler, öğretmen olmayan bir kişinin sınıfa kadar ulaşmasına neden olan eksikliklerin giderilmesini talep etti.