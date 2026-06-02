Zonguldak'taki bir özel okulda Fen Bilgisi öğretmenliği yapan Elif U., 5 yıl evli kalıp 1,5 yıl önce boşandığı Haydar E.'nin şiddetine maruz kalmaya devam ettiğini belirterek sosyal medyadan isyan etti. 29 Mayıs'ta çocuğu için bir araya geldiği eski eşi tarafından yeniden fiziksel ve sözlü saldırıya uğrayan Elif U., darp izlerini gösteren fotoğraflarla birlikte suç duyurusunda bulundu. Sosyal medyadaki paylaşımında, evliliği boyunca ve sonrasında ölüm tehditleri aldığını söyleyen öğretmen, "Mücadelem yasal yollarla sonuç vermedi. Artık utanmıyorum, beni bu hale getirenler utansın" ifadelerini kullandı. Paylaşım, kısa sürede çığ gibi büyüyerek destek topladı.

ÖFKELİ AİLE STADYUMU BASTI

İfşa paylaşımlarının ardından dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Elif U.’nun ağabeyi S.U., yanına aldığı oğlu ve iki arkadaşıyla birlikte, spor eğitmenliği yapan eski enişte Haydar E.’nin çalıştığı Kemal Köksal Stadyumu’na gitti. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli grup, Haydar E.’yi tekme ve yumruklarla feci şekilde darbetti. Talihsiz adam aldığı darbelerle baygınlık geçirip yere yığılmasına rağmen grup tekmelemeye devam etti. O anlar çevredekilerce kaydedilirken araya stadyum güvenliği girdi.

ŞÜPHELİLER SERBEST, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bilinci kapalı haldeki Haydar E.’yi Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan ağabey S.U., oğlu ve iki arkadaşı ise emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Yaşanan zincirleme şiddet olaylarıyla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.