Adana’nın Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ev sahibi ile kiracısı arasındaki para iadesi tartışması tornavidalı saldırıya dönüştü.

FIRAT KALKANI GAZİSİNE TORNAVİDALI SALDIRI

Suriye'nin El-Bab bölgesinde 2016 yılında düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda IŞİD'li teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Erdem Durna (37), satın aldığı evini öğretmen Ü.D.'ye kiraya verdi. Yaklaşık 4 yıl süren kiracılık ilişkisinin ardından taraflar 5’inci yıl için yıllık 180 bin TL’ye anlaştı.

Öğretmen Ü.D., anlaşma kapsamında 100 bin TL ödeme yaptı. Ancak yaklaşık 1,5 ay sonra ev satın aldığını belirterek evden çıkacağını söyledi ve ödediği paranın tamamının iadesini istedi. Gazi Erdem Durna’nın evdeki hasar tespitinin ardından iadeyi yapacağını belirtmesi üzerine taraflar evde bir araya geldi.

"SABRIM TAŞTI, DELİK DEŞİK EDERİM"

Çıkan tartışmanın büyümesiyle öğretmen Ü.D., eline aldığı tornavidayla gazi Durna’nın üzerine yürüdü. Gaziyi balkona sıkıştıran kiracı, "Sabrım taştı, paramı ver, delik deşik ederim" diyerek tornavidayı defalarca Durna'nın boynuna dayadı ve tehditler savurdu. Gazi Erdem Durna soğukkanlılığını koruyarak karşılık vermedi ve olayın ardından polis merkezine gidip kiracısından şikayetçi oldu.

"BU VATAN İÇİN BEDEL ÖDEDİM, BU MUAMELEYİ HAK ETMEDİM"

Dehşet anlarını anlatan Gazi Erdem Durna, can güvenliğinin olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi:

"Kendisinden koruma kararı talep ettim. Ben bu vatan için 3 kez yaralandım; karnımdan, göğsümden ve kolumdan vuruldum. Bedel ödedim, böyle bir muameleyi hak etmedim. Kendisiyle aramızdaki sürecin tamamen bitmesini ve adaletin tecelli etmesini istiyorum."

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, görüntülerde net bir şekilde yer alan öğretmen Ü.D. ise soruları yanıtsız bıraktı.