Eğitim-Sen Konya Şube Başkanı Özgür Konukçu, katledilen Muhammet Öz’ün 15 gündür öğretmenevinde kaldığını belirterek, “Öğretmen arkadaşımız tehdit edildiği için mi öğretmen evinde kalmış diye düşünmekteyiz” dedi. Konukçu ayrıca okullara kadrolu şekilde güvenlik görevlisi tahsis edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Olay dün saat 14.15 sıralarında Konya’nın Karatay ilçesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi üzerinde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 27 yaşındaki Berkehan Oluk, paltosuna sakladığı tüfekle, kendisini öğretmen olarak tanıtarak okul içerisine girdi. Oluk, okulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’ü odasında tüfekle vurdu.

Bunun üzerine sesleri duyan diğer öğretmenler, Oluk’a müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Öğretmen Öz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Öz’ü katleden Oluk’u gözaltına alındı.

OKUL TATİL EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından okul tatil edilirken, olayın şokunu yaşayan öğrencilerin gözyaşları içerisinde okuldan ayrıldığı görüldü.

BİR DÖNEM AYNI EVDE KALMIŞLAR

Berkehan Oluk ve Muhammed Öz'ün bir dönem aynı evde kaldıkları ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Oluk'un aynı okuldaki başka bir öğretmenin de yeğeni olduğu belirlendi. Oluk’un aynı okulda öğretmen olan amcasını da sık sık ziyaret ettiği belirtildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öğretmeni katleden cinayet zanlısı Oluk’un 10'dan fazla suç kaydı olduğu ve kısa süre önce

15 GÜNDÜR ÖĞRETMEN EVİNDE KALIYORMUŞ

Eğitim-Sen Konya Şube Başkanı Özgür Konukçu, Berkehan Oluk tarafından öldürülen öğretmen Muhammed Öz’ün 15 gündür öğretmenvinde kaldığını söyledi. Öz’ün tehdit edilebilme şüphesi içerisinde olduklarını kaydeden Konukçu, şunları söyledi:

“Dün Konya’nın Karatay ilçesinde bir öğretmen arkadaşımız yine katledildi. Edindiğimiz bilgilere göre, öğretmeni katleden zanlının kendisiyle bir süre aynı evde kaldığı ve madde bağımlısı olduğunu öğrendik. Yine zanlının aynı okulda başka bir öğretmenin de yeğeni olduğunu öğrendik. Katledilen öğretmen arkadaşımızın 15 gündür merkezde bir öğretmen evinde kaldığını öğrendik. Öğretmen arkadaşımız tehdit edildiği için mi öğretmen evinde kalmış diye düşünmekteyiz.

“OKULLARA KADROLU GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TAHSİS EDİLMELİ”

Okullara kadrolu güvenlik görevlisi tahsis edilmesi gerektiğinin altını çizen Özgür Konukçu, “Zanlının yaz günü silahı paltosuna saklayıp elini kolunu sallayarak okula girerek arkadaşımızı katletmesi yaptığımız uyarıların dikkate alınmadığını gösteriyor. Bu işin en büyük sorumlusu Milli Eğitim Bakanı Tekin’dir. Bizler okullara kadrolu şekilde güvenlik görevlisi istihdam edilmesini istiyoruz. Eğitim-Sen olarak burada bir kez daha sesleniyoruz; gerekli tedbirleri alın. Bizler bu işlerin takipçisi olacağız. Vefat eden öğretmen arkadaşımızın ailesine ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.